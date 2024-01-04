6 ноября 2007 года Ливерпуль стал первой командой, выигравшей матч Лиги чемпионов со счетом 8:0. Андрей Воронин помог организовать четыре гола в ворота Бешикташа, но сам так и не забил.

Андрей Воронин был одной из звезд сборной Украины, ездившей на ЧМ-2006. Пока это единственный Мундиаль для нашей национальной команды. Спустя полгода после этого турнира тогда еще форвард Байера договорился о переходе в Ливерпуль. Это произошло еще через шесть месяцев, когда контракт украинца с леверкузенцами подошел к концу. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об одном из лучших вечеров Воронина в футболке "красных".

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Андрей построил незаурядную карьеру. Он никогда не играл за украинские клубы. Еще из академии Черноморца юный форвард перебрался в Германию. Там он сумел отшлифовать собственный талант и стать настоящей звездой Бундеслиги. Воронин начинал в менхенгладбасской Боруссии, но по-настоящему раскрылся в Майнце. После этого был сезон в Кельне и еще три в Леверкузене. В Байере ему была отведена роль второй скрипки. Надо было подыгрывать Димитару Бербатову. Когда болгарин уже пошел на повышение, наш земляк стал лучшим бомбардиром "фармацевтов". Половину того сезона отыграл, имея на руках подписанный контракт с Ливерпулем.

Первый сезон на Энфилде сложно оценить однозначно. Воронин очень ярко начал и поддерживал приличный уровень до середины ноября. Затем начались проблемы со здоровьем. Из-за травм Андрей пропустил несколько месяцев. В апреле снова начал играть и забивать. Следует не забывать и о конкурентах. Среди них было целое созвездие – Торрес, Крауч, Куйт и Бабель. Если посмотреть на среднюю результативность, то украинец действительно проиграл только первым двум. Оба нидерландца никак не были лучше, просто провели полноценный сезон – без "отпусков" в лазарете.

Досаднее всего, что проблемы Воронина начались вскоре после его лучшего матча за Ливерпуль. На старте сезона 2007/08 подопечные Рафы Бенитеса неплохо шли в АПЛ, ведя реальную борьбу за титул почти до зимы. В то же время в Лиге чемпионов все находилось на грани провала. Не будем забывать, что речь идет о действующих финалистах турнира. В мае того года мерсисайдцы в Афинах уступили Милану.

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Новую кампанию главного клубного турнира Европы Ливерпуль начал ужасающе. На экваторе группового этапа английский клуб находился на последнем месте своего квартета. К этому привели выездная ничья из Порту, поражение от Марселя на Энфилде и еще одна неудача – в Стамбуле. Ответный матч с Бешикташем в 4-м туре стал вопросом жизни и смерти для перспектив побороться за плей-офф. Оказалось, что эта игра не просто положит начало камбеку Ливерпуля, но и перепишет историю Лиги чемпионов.

Андрей Воронин вышел в стартовом составе в паре с Питером Краучем (Бабель и Торрес остались в запасе). Уже на 4-й минуте украинец мог открывать счет, но не попал в ворота после скидки своего высокорослого партнера по атаке. Следом Бенаюн, которому суждено было стать героем, попал в ближнюю штангу. В конце концов Ливерпуль открыл счет ближе к середине первого тайма. Воронин обострял, а защитник, пытаясь перехватить передачу, только подыграл Краучу. Первый удар Питера вратарь потянул, но справиться с добиванием не было шансов.

Второй гол – по меньшей мере на половину заслуга Воронина. Форвард увидел свободного Бенаюна и выполнил шикарный перевод на дальний край штрафной. Йосси никто не мешал принять, прицелиться и забить свой первый гол в матче. В общей сложности их будет три. Израильтянин до сих пор остается единственным представителем своей страны, делавшим хет-трик в ЛЧ. Вполне комфортные 2:0 для хозяев еще до перерыва. Никто даже представить не мог, что зрителей ждет после него...

Третий гол снова создал Воронин. Разрезной передачей вывел на удар Риисе. Йон Арне бил мощно, но голкипер Бешикташа исполнил отличный сейв. Проблема была в том, что Хакан Арикан отбил прямо на Бенаюна, о котором снова все забили. На этот раз ему было еще легче – просто закатить в пустые ворота. Третий гол израильтянина был в похожем стиле. Также на добивании практически без сопротивления.

Конечно, в такой безумной перестрелке Стивен Джеррард не мог остаться без гола. А организовал для него все Воронин. Гениальная передача пяткой от Андрея на ход капитану – и путь к воротам совершенно свободен. Через несколько минут эта парочка вместе покинула поле. Чудесный вечер для нападающего сборной Украины, который может сожалеть только об одном – он не забил. Впрочем, тогда казалось, что это только начало. На самом же деле темная полоса уже подкрадывалась. Воронин так никогда и не забил гол за Ливерпуль в основном раунде Лиги чемпионов. Ассистистов тоже больше не было.

За оставшиеся до конца матча 15 минут Бешикташ успел пропустить еще три гола. Дубль Бабеля, второй гол Крауча и парочка ассистистов безудержного в тот вечер Бенаюна. Так Ливерпуль стал первой командой за всю историю, которая одержала победу в матче Лиги чемпионов со счетом 8:0. До сих пор никто не смог побить этот рекорд. Реал только повторил этот результат спустя восемь лет. Интересно, что на тренерской скамье мадридцев тогда тоже был Рафа Бенитес.

Что касается Воронина, то больше столь ярких матчей на таком уровне у него не было. В следующем сезоне Ливерпуль отправил его в аренду к Герте. В Германии было 11 голов за 27 матчей Бундеслиги. Затем новый ущербный шанс на Энфилде. В этот раз все закончилось в январе. Доигрывать украинец уехал на Россию, где и завершил карьеру летом 2014 года.

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