Кубок Англии, 1/32 финала

Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0

Эвертон надеялся, что смена турнира поможет прервать серию поражений. Она началась вылетом из Кубка лиги и затянулась на три следующих тура АПЛ. Кристал Пэлас в предыдущем матче прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась почти два месяца. У Виталия Миколенко с этим соперником связаны хорошие воспоминания – в предыдущей встрече украинец забил, а его команда победила.

Сегодня наш земляк снова вышел в стартовом составе, но ожидать повторения было наивно. Сейчас Эвертон действует несколько по другой схеме. Теперь Миколенко поменьше идет в атаку. На старте встречи зону слева рядом со штрафным гостей постоянно заполнял Данджума. И это работало. Два хороших момента было у Арно. Сначала защитник успел заблокировать удар нидерландца, а через несколько минут классный сейв пришлось совершить Дину Хендерсону.

У Кристал Пэлас можно отметить Эзе. Однако все, что он смог выжать из своей активности, это желтая карточка за симуляцию. Впрочем, он хоть как-то развлекал публику на Селхерст парк. Лишь в конце тайма игра оживилась. Калверт-Льюин в присущем себе стиле не смог использовать свою возможность. Лерма не смог попасть в рамку ворот, а Матета не добрался до мяча из-за отчаянного подката защитника. Перед самым перерывом возникла угроза в зоне Миколенко. Франса открылся за спину украинцу и прострелил вдоль вратарского – никто не замкнул. Хотя это даже мог быть удар, просто очень неудачный...

Во втором тайме это противостояние получило продолжение. Бразилец все пытался перехитрить украинца, но Миколенко "читал" эти намерения и успевал подчищать. Иногда даже достаточно жестко. Но стоит признать, Кристал Пэлас все же начал немного преобладать. Несколько раз голкиперу Эвертона пришлось вмешиваться в игру преимущественно на выходах и после стандартов. Гости запомнились лишь парочкой угловых, ставших итогом очередного бесхитростного удара Калверта-Льюина.

После этого, наконец, в атаку прибежал Миколенко – подавал со своего фланга. Защитник не слишком уверенно выбил за пределы поля. Снова угловой для Эвертона, и уже было интереснее. Мяч попрыгал с одного конца вратарской на другой. Последним пробивал Онана – выше ворот.

Калверт-Льюин после ряда упущенных шансов начал отрабатывать изо всех сил. Это было не самое лучшее решение. Рядом с чужой штрафной Доминик решил отбирать мяч в подкате. Достал, но другая нога была поднята слишком высоко и немного попала в голень сопернику. Главный арбитр даже фола не дал. Однако во время паузы Энтони Тейлор позвал своего коллегу к монитору. В итоге – прямая красная карточка для нападающего Эвертона.

Шон Дайч не стал "сушить", а выпустил нового нападающего. Бету почти сразу едва не создал гол. Португалец все сделал хорошо. Подвел Джеймс Гарнер, пытавшийся замкнуть, а вместо этого отправил мяч значительно выше. Похоже, это был не вечер Эвертона. Еще и Макнила потеряли "ириски". Было похоже, что серьезная травма – игрока забирали с поля на носилках. С учетом дисквалификации Калверта-Льюина две серьезные потери.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал "сухую" ничью. Если честно, то закономерный и справедливый результат. На победу никто не наиграл. Командам предстоит провести дополнительный матч за выход в 1/16 Кубка Англии.