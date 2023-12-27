Вулверхэмптон неожиданно легко разобрался на выезде с Брентфордом, который увеличил серию поражений до четырёх матчей подряд. Гости трижды отправили мяч в сетку ворот Флеккена в первые полчаса игры: Лемина забил со второго этажа после затяжной атаки, а Хван оформил дубль после двух индивидуальных ошибок правого центрального защитника Коллинза, который подменял в этой встрече дисквалифицированного Бена Ми. В первом случае он выполнил слабый пас на вратаря, который был перехвачен; во втором случае – запустил неудачный лонгбол, который превратился в "предассист".

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Кто знает, сколько ещё мячей Хван забил бы в этот вечер, если бы не получил травму в конце первого тайма. Он с трудом покинул поле на своих двух...

Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и принял активное участие в игре, но однозначно оценить его выступление будет затруднительно. С одной стороны украинский полузащитник поучаствовал в голевой атаке своей команды при счёте 0:2: он совершил перехват мяча, так и не коснувшись снаряда – Егор укрыл корпусом мяч от Гомеса и тем самым позволил Мопе беспрепятственно оформить ассист на Висса. Также украинец прервал опасную контратаку "вулвз", не позволив Хвану нанести удар.

С другой стороны Ярмолюк не лучшим образом проявил себя в ином созидании: сделал слабый навес в чужую штрафную, после чего мяч был перехвачен, а также позволил сопернику обокрасть себя в центре поля. В перерыве наставник Брентфорда Томас Франк снял Ярмолюка с игры и выпустил вместо него Дамсгора. Эта замена читалась, ведь хозяевам нужно было отыгрываться, и тренер выпустил игрока более атакующей направленности.

Этот тактический ход Франка не оправдался – "пчёлы" так и не смогли сократить отставание в счёте. Напротив, Брентфорд пропустил ещё раз. Очередной – третьей – обрезкой отметился Коллинз, который прошлым летом перешел в Брентфорд за 23 млн фунтов как раз-таки из Вулверхэмптона...