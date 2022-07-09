"У нас есть шанс пригласить Ярмоленко. Мы рассматриваем игроков на конкретные позиции. Сейчас в нашем составе уже есть 4 легионера, осталось одно вакантное место. Клуб пытается очень осторожно работать на трансферном рынке. С вингером у нас есть вопросы. Был арендованный игрок, аргентинец, а сейчас ведутся переговоры по его сохранению. Если не удастся, будем иметь еще одно место для иностранца.

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Конечно, я бы с удовольствием поработал с Андреем. Уверен, игрок его уровня может получить много предложений не только из Эмиратов. Он может играть в Европе. Впереди еще есть немного времени. Для него важно найти себе оптимальный вариант и начинать готовиться к сезону, потому что сидеть без клуба и ждать предложений – это всегда непросто.

Но это уже решать Андрею. Уверен, он еще готов играть на самом высоком уровне 3-4 года, несмотря на возраст. Ему нужно выбрать правильную команду. Андрей – амбициозный парень. Он хочет бороться за чемпионство и выигрывать в каждом матче. Если это предложение от команды, которая ставит задачу просто остаться в Премьер-лиге, то, мне кажется, это не предложение для Андрея Ярмоленко. Он всю жизнь играл за команды, борющиеся за чемпионство и пытающиеся выиграть каждый матч. Но, опять же, решать ему", – резюмировал Ребров в эфире программы ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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