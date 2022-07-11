Капітан збірної України Андрій Ярмоленко все ж не повернеться до рідного клубу після завершення угоди з Вест Хемом.

Ярмоленко дійсно вів переговори з Динамо щодо можливого повернення, але вони не були успішними, інформує Динамомания.

Ярмоленко все ближчий до Динамо – хавбек збірної України провів переговори з Луческу

Таким чином, повернення одного з найкращих бомбардирів збірної України до Києва скасовується. Андрій виступав за Динамо з 2008 по 2017 роки, встиг зіграти у 340 матчах у всіх змаганнях та відзначитись 137 голами і 90 асистами.

Нагадаємо, раніше про інтерес до Ярмоленка заявляли у Фулхемі. Також українцем цікавились декілька європейських клубів, був інтерес з чемпіонату Туреччини, а також бажання запросити Андрія у Аль-Айн висловив Сергій Ребров.

Куди перейде Ярмоленко? Слово за Шаблієм