"Ярмоленко значно ближчий до ОАЕ, ніж до України": Бурбас підтвердив перевагу Реброва над Динамо у боротьбі за зірку
11 липня 19:07 - Читать на русском
Журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас доповнив інформацію про Андрія Ярмоленка і низькі шанси переходу в Динамо.
Інсайдер вказує на Сергія Реброва, який кілька днів тому підтвердив інтерес Аль-Айна до зірки збірної України.
Ярмоленко не зміг домовитись з Динамо щодо повернення, – ЗМІ
"І моє запитання було не випадковим, і відповідь Сергія Реброва також красномовною. На даний момент Андрій Ярмоленко значно ближчий до ОАЕ, ніж до України. Чутки про повернення в Динамо дуже перебільшені. Перемовини були поверхневими, в них не було ніякої конкретики", – написав Бурбас у Telegram.
Нагадаємо, 32-річний Ярмоленко перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Вест Хемом.
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