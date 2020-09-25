Успехи вингера Вест Хэма в матче 1/6 финала против Халл Сити не остались без внимания.

В том матче Ярмоленко забил 2 гола и отдал две голевые передачи, повторив рекорд своего одноклубника Роберта Снодграса.

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Такие результаты привели к тому, что портал WhoScored включил Андрея в символическую сборную по итогам матчей 1/16 финала. Украинец оказался в компании трех игроков, которые получили максимальные 10 баллов. Двое других – Кертис Джонс (Ливерпуль) и Кай Хаверц (Челси).

К слову, свой следующий матч Вест Хэм проведет 27 сентября – "молоты" примут Вулверхэмптон в рамках 3 тура АПЛ.

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