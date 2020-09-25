Успіхи вінгера Вест Хема у матчі 1/6 фіналу проти Халл Сіті не залишилися поза увагою.

У тому матчі Ярмоленко забив 2 голи та віддав дві гольові передачі, повторивши рекорд свого одноклубника Роберта Снодграса.

Мучитель, нічне жахіття і велика зірка: Ярмоленко отримав шикарну пресу після феєрії за Вест Хем – фани чекають гіршого

Такі результати призвели до того, що портал WhoScored включив Андрія у символічну збірну за підсумками матчів 1/16 фіналу. Українець опинився у компанії трьох гравців, які отримали максимальні 10 балів. Інші двоє – Кертіс Джонс (Ліверпуль) та Кай Хаверц (Челсі).

До слова, свій наступний матч Вест Хем проведе 27 вересня – "молоти" прийматимуть Вулверхемптон в рамках 3 туру АПЛ.

Перший млинець Кумана, запах помсти для Пеллегріні, реванш Клоппа за втрачений трофей: топ-5 матчів євровікенду