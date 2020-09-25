Севільський вояж мадридського Реала, нова битва Гвардіоли та Роджерса, поїздка Маестро в Рим, гарячий старт Кумана в Барселоні та гучна вивіска на Енфілді в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Бетіс – Реал Мадрид

26 вересня, 22:00. Севілья, Беніто Вільямарін

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Севільї несподіваний лідер першості прийме чинного чемпіона. Звісно, промайнули лише два тури, але Мануель Пеллегріні вже встиг змінити Бетіс. Як мінімум, на Беніто Вільямарін повернувся переможний менталітет. Минулий чемпіонат "зелено-білі" завершували трьома поразками поспіль, падінням на 15-те місце та зі спортивним директором Алексісом Трухільйо в статусі в. о. ентренадора. У новому ж сезоні в активі севільців вже є дві сухі перемоги та непогані перспективи.

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Крім того, Пеллегріні має свої мотиви поквитатися з Реалом. На рубежі десятиліття Флорентіно Перес довірив йому "вершкову" команду, та терпіння великого боса вистачило лише на сезон. El Ingeniero до останнього боровся з Барселоною за титул, але безславно закінчив похід за Лігою чемпіонів. В одержимому цим трофеєм Мадриді такого пробачити не змогли, тому чилійця змінив Жозе Моурінью. А Пеллегріні підтвердив клас у Малазі та Ман Сіті. "Важкий" на старті сезону Реал, проте, допустити другу поспіль осічку права не має – навіть без цілої плеяди зірок.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Манчестер Сіті – Лестер

27 вересня, 18:30. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На Етіхаді нова зустріч претендентів на топ-4 Прем'єр-ліги. У попередній кампанії Лестер всерйоз посягав на місце в Лізі чемпіонів, але загальмував після карантину. Минулорічна проблема команди Роджерса – коротка лава запасних і відсутність рівноцінної підміни лідерам – нікуди не поділася. Проте, цьогоріч "лисиці" спробують узяти максимум очок до моменту ігрового спаду. Для цього треба брати бали там, де втрачали раніше, зокрема, в матчах проти Ман Сіті (2 поразки "містянам" у сезоні 2019/20).

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Натомість Пеп Гвардіола та його хлопці мають за ціль повернутися на вершину АПЛ і нарешті взяти кубок ЛЧ. Висновки після невдалого сезону, здається, зроблені, манкуніанці сповнені ентузіазму взяти реванш. Стартові перемоги над Вулверхемптоном (чемпіонат) і Борнмутом (Кубок ліги) далися "містянам" ззовні легко, тому поглянути на Сіті проти потужнішого Лестера неймовірно цікаво. Хтозна, можливо, саме від результату цього поєдинку залежатиме не тільки подальша хода команд, а й фінальний розподіл місць у верхній четвірці.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Рома – Ювентус

27 вересня, 21:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Культовий Андреа Пірло наносить перші мазки на полотно власної тренерської кар'єри. Минулого тижня Юве під керівництвом Маестро стартував у Серії А перемогою на класі над Сампдорією. А вже в неділю туринці збираються поквитатися з Ромою за принизливу серпневу поразку (1:3 вдома). Саме безбарвні виступи "Старої синьйори" після вимушеної паузи спричинилися до відставки Мауріціо Саррі та форсованого старту Пірло-тренера.

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Зате справи Роми з того часу погіршились. Складний процес переходу клубу до нового власника фактично зірвав трансферну кампанію "вовків", а дилетантська помилка менеджменту перед початком чемпіонату відверто шокувала. У Ромі банально забули, що гвінейцю Діавара вже 23, внесли його до заявки U-22 і випустили в основі на матч 1-го туру проти Верони. Як наслідок, замість очка за нульову нічию – технічна поразка та -3 у пункті різниця м'ячів. Та й чутки про можливе призначення Массіміліано Аллегрі на місце Фонсеки не додають надії на позитивні результати римлян прямо зараз.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Барселона – Вільяреал

27 вересня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У каталонській столиці зійдуться колективи, що провели зміни на тренерській лаві в міжсезоння. "Жовта субмарина" після сильного сезону під керівництвом Хаві Кальєхи (5-те місце в Ла Лізі) несподівано вирішила подарувати Унаї Емері шанс на реанімацію кар'єри. Вільяреал "пограбував" Валенсію, забравши за безцінь дует Коклен-Парехо та, вочевидь, побореться за звичний для нового тренера трофей Ліги Європи. А поки до старту в єврокубках ще залишається час, Вільяреал спробує взяти очки на Камп Ноу.

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Допомогти в цьому може сама Барселона. Увесь період між двома сезонами для "блаугранас" можна описати словосполученням перманентний скандал. Віртуальний відхід Мессі та відхід реальний Суареса, продаж за жменю ескудо інших ветеранів, відставка Сетьєна та призначення Кумана, протести проти Бартомеу – все це вкупі поза межами нормальної підготовки до нової кампанії. Наразі все виглядає так, що Барсі та її вболівальникам варто думати не про повернення титулів, а про бодай втримання позицій зразка сезону 2019/20.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Ліверпуль – Арсенал

28 вересня, 22:15. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Друга впродовж місяця тренерська дуель Юргена Клоппа та Мікеля Артети. Після програної битви за Суперкубок Англії керманич Ліверпуля спробує вказати учню Гвардіоли на його місце. Передумови до цього є. Мерсисайдці стартували в АПЛ із двох перемог, знищили силами резервістів Лінкольн у Кубку ліги, оформили пізні трансфери Тьягу та Жоти, а Салах і Мане, вочевидь, мають намір знову поборотися за приз найкращому бомбардиру першості.

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Та прем'єрний матч чемпіонату проти Лідса оголив великі проблеми "червоних" в обороні. Арсенал, гравці якого й самі не сяють поблизу власних воріт, спробують зіграти на слабкостях Ліверпуля. Артета майже напевне протиставить їм організованість, трійку центрбеків, формацію 3-4-3 і свідому відмову від володіння м'ячем на користь зважених атакувальних і контратакувальних випадів. Для передсезонного трофею цього було достатньо, але підсумок зустрічі в понеділок може бути зовсім іншим.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

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