Украинец стал первым за два года игроком, который в одном матче Кубка английской лиги отметился двумя голами и двумя ассистами, сообщает Opta.

Вест Хэм – Халл Сити: Ярмоленко признан лучшим игроком кубкового матча

Интересно, что в прошлый раз это сделал одноклубник Ярмоленко. Роберт Снодграс стал главным действующим лицом в матче Вест Хэм – Маклсфилд (8:0), который состоялся 26 сентября 2018 года. Шотландец отметился голом и в поединке с Халлом, а результативную передачу ему отдал именно Ярмоленко.

К слову, свой следующий матч Вест Хэм проведет 27 сентября – "молоты" примут Вулверхэмптон в рамках 3 тура АПЛ.

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