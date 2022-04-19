В первую неделю войны 32-летний вингер записал эмоциональное видео к россиянам с призывом не молчать о преступных действиях их армии в Украине.

"Конкретно я обращался ко всем футболистам сборной России, чтобы как-то повлияли на что-нибудь. Потому что сидеть на заднице ровно и говорить может каждый: "Что мы можем сделать? Кто нас послушает?"

Ярмоленко – об общении с Тимощуком: "Он послал меня нах*й, я послал его – на этом наш разговор закончился"

Я знаю, как они относятся к Путину, что все хорошо знают, какой режим в стране. Никто не говорил, что нужно было его обзывать. Просто нужно было высказать свое мнение и сказать: "Люди, остановите войну! Что вы делаете?!" На них смотрят люди, они – кумиры миллионов.

Никакого ответа я не услышал. Только Феде Смолову огромный респект. Мы с ним знакомы лично. Единственный человек, который что-то написал. Благодарю его за это", – резюмировал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу КраСава.

Заметим, что Смолов – футболист сборной страны-оккупанта и московского Динамо. В первый день войны Федор в Instagram написал "Нет войне!!!", добавив красное сердце и флаг Украины.