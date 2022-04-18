"Для меня Толя, когда мы играли вместе, был примером профессионализма, я всегда на него равнялся. Когда началась война, я следил за всеми высказываниями – кто что сказал, а кто ничего не сказал.

"До войны серьезно думал о возвращении в Динамо": Ярмоленко готов к уходу из Вест Хэма и уже имеет несколько вариантов

Для меня его молчание было неожиданностью. Я спросил, как ему спится по ночам. Он ответил: "Не спится так же, как и тебе". Я больше ему ничего не ответил, и он меня набрал. Я спросил его: "Почему ты молчишь? Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни". Он послал меня нах*й, я послал его – на этом наш разговор закончился.

Он просто боится, не знает, что с ним будет, если он что-нибудь скажет. Понимаю, что у него жена и дети – русские. Я все понимаю, но многие твои друзья из Украины, и у них гибнут родные. У тебя есть деньги, ты спокойно можешь взять семью и жить в любой точке мира, высказать свою позицию. Я просто не понимаю, как он дальше сможет с этим жить. Никто не сможет понять. Там твои родители, а ты сидишь на другой стороне и стреляют оттуда.

УАФ отняла у него все титулы? Мне не кажется, что это – перебор. Я считаю, что бывший капитан сборной Украины, сыгравший 144 матча за нее, должен был одним из первых сказать свое слово и показать жителям России, что происходит. Считаю, что все было сделано правильно. Не может быть две стороны, нужно выбрать, кого поддерживаешь. Он свой выбор сделал, бог ему судья", – рассказал Ярмоленко в эфире YouTube-канала КраСава.

Напомним, Тимощук остался работать в России, после чего УАФ лишила предателя всех наград, а также исключила из реестра игроков национальной команды.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках