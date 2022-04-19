Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розповів, хто з представників російського футболу відреагував на його звернення.

У перший тиждень війни 32-річний вінгер записав емоційне відео до росіян із закликом не мовчати про злочинні дії їхньої армії в Україні.

"Конкретно я звертався до всіх футболістів збірної Росії, щоб якось вплинули на щось. Тому що сидіти на дупі рівно і говорити може кожен: "Що ми можемо зробити? Хто нас послухає?"

Ярмоленко – про спілкування з Тимощуком: "Він послав мене нах*й, я послав його – на цьому наша розмова закінчилася"

Я знаю, як вони ставляться до Путіна, що всі чудово знають, який режим у країні. Ніхто не казав, що треба було його обзивати. Просто треба було висловити свою думку та сказати: "Люди, зупиніть війну! Що ви робите?!" На них дивляться люди, вони – кумири мільйонів.

Жодної відповіді я не почув. Тільки Феді Смолову величезний респект. Ми з ним знайомі особисто. Єдина людина, яка щось написала. Красно дякую йому за це", – резюмував Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу КраСава.

Зауважимо, Смолов – футболіст збірної країни-окупантки й московського Динамо. У перший день повномасштабного вторгнення Федір в Instagram написав "Ні війні!!!", додавши червоне серце та прапор України.

Росія напала на Україну: Динамо підсилилось героєм Євро, кінець скандальної епопеї зі збірною (LIVE)