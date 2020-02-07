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Ярмоленко готовится к возвращению на поле – Мойес рассказал о восстановлении украинца

17:50 140 Читати українською
Ярмоленко готовится к возвращению на поле – Мойес рассказал о восстановлении украинца
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал последнюю информацию о процессе восстановления Андрея Ярмоленко, который из-за травмы находится вне игры уже 2 месяца.

Напомним, в последний раз Ярмоленко выходил на поле еще 14 декабря в матче против Саугтемптона. Уже 2 месяца вингер сборной Украины залечивает повреждение, а британские СМИ регулярно сообщают о готовности "молотов" продать Ярмоленко по окончании сезона 2019/20.

Дэвид Мойес накануне поединка против Манчестер Сити рассказал, что украинец активно готовится к возвращению на поле. Все идет к тому, что Андрей сможет помочь команде в ближайшие недели, о его выходе на поле против действующих чемпионов речь не идет.

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"Многие игроки Вест Хэма вернулись к тренировкам после травм, это хорошая новость для нас. Фелипе Андерсон занимается уже несколько дней, тренируется на поле и Андрей Ярмоленко, который готовится к возвращению. После их восстановления мы сможем рассчитывать практически на всех исполнителей основной обоймы.

Я понимаю, где мы сейчас находимся (в зоне вылета – прим. "Футбол 24"), поэтому возвращение травмированных игроков – приятная новость. Вест Хэм также подписал нескольких новичков, которые, надеюсь, помогут команде решить турнирные задачи", – цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Заметим, впереди Вест Хэм ожидают матчи против Манчестер Сити и Ливерпуля. Ранее была информация, что Андрей Ярмоленко будет готов выйти на поле только в марте.

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