Ярмоленко готується до повернення на поле – Мойєс розповів про відновлення українця

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс розповів останню інформацію про процес відновлення Андрія Ярмоленка, який через травму перебуває поза грою вже 2 місяці.

Нагадаємо, востаннє Ярмоленко виходив на поле ще 14 грудня в матчі проти Саугтемптона. Вже 2 місяці вінгер збірної України заліковує пошкодження, а британські ЗМІ регулярно повідомляють про готовність "молотів" продати Ярмоленка по завершенні сезону 2019/20.

Девід Мойєс напередодні поєдинку проти Манчестер Сіті розповів, що українець активно готується до повернення на поле. Все йде до того, що Андрій зможе допомогти команді у найближчі тижні, про його вихід на поле проти чинних чемпіонів мова не йде.

Зінченко і Маліновський потрапили до оновлених заявок своїх клубів на плей-офф Ліги чемпіонів

"Чимало гравців Вест Хема повернулися до тренувань після травм, це хороша новина для нас. Феліпе Андерсон займається вже кілька днів, тренується на полі і Андрій Ярмоленко, який готується до повернення. Після їхнього відновлення ми зможемо розраховувати практтично на всіх виконавців основної обойми.

Я розумію, де ми зараз перебуваємо (у зоні вильоту – прим. "Футбол 24"), тому повернення травмованих гравців – приємна новина. Вест Хем також підписав кількох новачків, які, сподіваюся, допоможуть команді вирішити турнірні завдання" – цитує Мойєса офіційний сайт Вест Хема.

Зауважимо, попереду Вест Хем очікують матчі проти Ман Сіті та Ліверпуля. Раніше була інформація, що Андрій Ярмоленко буде готовий вийти на поле аж у березні.

Ярмоленко отримав нові проблеми у Вест Хемі – авторитетний британський ЗМІ знайшов оригінальний вихід