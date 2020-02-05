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Зинченко и Малиновский попали в обновленные заявки своих клубов на плей-офф Лиги чемпионов

09:45 72 Читати українською
Зинченко и Малиновский попали в обновленные заявки своих клубов на плей-офф Лиги чемпионов
Малиновский и Зинченко в сборной Украины / Сайт УАФ

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко и хавбек Аталанты Руслан Малиновскйй ожидаемо сохранили места в заявках своих команд на Лигу чемпионов.

Обновленные списки игроков "горожан" и бергамасков были опубликованы на сайте УЕФА.

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Зинченко под номером 11 получил место в перечне защитников Манчестер Сити, Малиновский с номером 18 – среди представителей полузащиты Аталанты. А вот конкурент украинского легионера "горожан" Анхелиньо уже "перекочевал" в другую команду – РБ Лейпциг добавил испанца в свою заявку.

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта встретится с Валенсией, а Манчестер Сити придется бороться с мадридским Реалом.

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