Вест Хэм готов продать Ярмоленко летом, – СМИ

Хавбек Андрей Ярмоленко рискует покинуть Вест Хэм по окончании сезона 2019/20.

Лондонский клуб настроен продать украинца во время летнего трансферного окна, утверждает Football Insider.

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Руководство "молотов" выслушает предложения по Ярмоленко, однако не рассчитывает получить 18 млн фунтов, которые были уплачены Боруссии Д летом 2018 года. В Вест Хэме понимают, что нестабильные выступления и постоянные травмы существенно повлияли на цену украинца. Бывшая звезда Динамо не выходит на поле с середины декабря из-за повреждения ахилла.

До своих проблем со здоровьем Ярмоленко успел провести за Вест Хэм 15 матчей в сезоне 2019/20 – в его активе 3 гола и один ассист.

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