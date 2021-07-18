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"Ярмоленко будет трансфером сезона": как англичане реагируют на результативную игру украинца за Вест Хэм

19:05 79 Читати українською

Андрей Ярмоленко уже помогает своему новому клубу забивать. Вест Хэм играет товарищеский матч на поле Престона с 28-летним украинцем в основе.

Ярмоленко отдал голевой пас за Вест Хэм в товарищеском матче, который был сыгран 21 июля. Команда Пеллегрини выиграла первый тайм благодаря его и Арнаутовича удачным действиям. Экс-вингер Динамо и Боруссии долго раскачивался, но потом, когда партнеры начали находить его передачами, заиграл значительно полезнее. В целом украинский полузащитник провел на поле около 65 минут.

Жена Ярмоленко очаровала английские СМИ: "Фаны Вест Хэма будут ослеплены ее красотой"

"Ярмоленко будет трансфером сезона. И никто ничего не сможет с этим поделать", – оптимистично отмечают фанаты "молотов".

"Ярмоленко это чистый класс"

"Все больше и больше Ярмоленко. Ничего удивительного, что Вест Хэм ощутимо улучшает игру".

"Нравится, как Ярмоленко и Фредерикс (оба – летние новички Вест Хэма, – прим. "Футбол 24") играют в связке. Очевидно, это нарабатывалось на тренировках. Свежо смотрится"

"Ярмоленко создает проблемы для Престона, как только он с мячом"

"Арнаутович может наконец-то быть нашим бомбардиром, который забивает по 20 голов за сезон. Ярмоленко выглядит настолько хорошо".

"Арнаутович и Ярмоленко – это связка"

"Вовлекайте его больше, и он сделает, что нужно". Издание FootballLondon поставило Ярмоленко вторую лучшую оценку после автора дубля Арнаутовича и молодого Деклана Райса.


Назвал очередным хорошим выступлением игру Андрея и официальный Твиттер Вест Хэма.

Фанаты "молотов" уже не могут дождаться от невероятной парочки Арнаутович-Ярмоленко старта официального сезона.

Их взаимопонимание обещает еще немало огня

Ярмоленко провел второй хороший матч за Вест Хэм, но команда украинца не удержала победу над Престоном

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Главное Товарищеские матчи Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Видеоновости Статьи
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