"Ярмоленко будет трансфером сезона": как англичане реагируют на результативную игру украинца за Вест Хэм

Андрей Ярмоленко уже помогает своему новому клубу забивать. Вест Хэм играет товарищеский матч на поле Престона с 28-летним украинцем в основе.

Ярмоленко отдал голевой пас за Вест Хэм в товарищеском матче, который был сыгран 21 июля. Команда Пеллегрини выиграла первый тайм благодаря его и Арнаутовича удачным действиям. Экс-вингер Динамо и Боруссии долго раскачивался, но потом, когда партнеры начали находить его передачами, заиграл значительно полезнее. В целом украинский полузащитник провел на поле около 65 минут.

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"Ярмоленко будет трансфером сезона. И никто ничего не сможет с этим поделать", – оптимистично отмечают фанаты "молотов".

Yarmolenko is gonna be the signing of the season and there's absolutely nothing anyone can do about it — Arthur (@NXBLESQUEv2) 21 липня 2018 р.

"Ярмоленко это чистый класс"

"Все больше и больше Ярмоленко. Ничего удивительного, что Вест Хэм ощутимо улучшает игру".

Got Yarmolenko more and more into the half as it went on and no surprise West Ham improves drastically. https://t.co/WXSJMB3E6C — Sam Inkersole (@Sam_InkersoleTM) 21 липня 2018 р.

"Нравится, как Ярмоленко и Фредерикс (оба – летние новички Вест Хэма, – прим. "Футбол 24") играют в связке. Очевидно, это нарабатывалось на тренировках. Свежо смотрится"

Liking the linkup play Yarmolenko & Fredericks have. Clearly looks like it’s been worked on in training.



Refreshing to watch! #WHUFC #COYI — West Ham News/Views (@WHUFC_News_6) 21 липня 2018 р.

"Ярмоленко создает проблемы для Престона, как только он с мячом"

Wilshere looks good in that 10 role. Arnautovic class and Yarmolenko a problem for Preston whenever he gets the ball #goodhalf — Russell Hardy (@Rhardy1992) 21 липня 2018 р.

"Арнаутович может наконец-то быть нашим бомбардиром, который забивает по 20 голов за сезон. Ярмоленко выглядит настолько хорошо".

Arnautovic could finally be our 20 goal a season striker, Yarmolenko looks so good as well — David (@davidjacksxn) 21 липня 2018 р.

"Арнаутович и Ярмоленко – это связка"

Yarmolenko & Arnautovic link up — MR (@WestHamUtdSZN) 21 липня 2018 р. "Вовлекайте его больше, и он сделает, что нужно". Издание FootballLondon поставило Ярмоленко вторую лучшую оценку после автора дубля Арнаутовича и молодого Деклана Райса.



Назвал очередным хорошим выступлением игру Андрея и официальный Твиттер Вест Хэма.

Nathan Holland replaces Yarmolenko.



Another good shift for Andriy.#PNEWHU 1-2 (64) — West Ham United (@WestHamUtd) 21 липня 2018 р.

Фанаты "молотов" уже не могут дождаться от невероятной парочки Арнаутович-Ярмоленко старта официального сезона.

The absolute bastardry from Arnautovic and Yarmolenko is already incredible. I cannot wait — fluked (@Fluuked) 21 липня 2018 р.

Их взаимопонимание обещает еще немало огня

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