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Ярмоленко отметился ассистом за Вест Хэм

18:18 162 Читати українською
Ярмоленко отметился ассистом за Вест Хэм
Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Украинский нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко отметился голевой передачей во втором матче за новый клуб.

28-летний украинец появился в стартовом составе на контрольный матч против представителя Чемпионшипа – Престона.

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На 45-й минуте матча, Андрей прорвался по правому флангу и отдал точную передачу на Арнаутовича, после которой австриец поразил ворота Престона.

После окончания первого тайма счет 2:1 в пользу команды Ярмоленко.

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Теги
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Престон Престон
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