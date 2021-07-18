Ярмоленко провел второй хороший матч за Вест Хэм, но команда украинца не удержала победу над Престоном

Украинский вингер Андрей Ярмоленко во второй раз хорошо отыграл за Вест Хэм, однако "молотобойцы" не сумели обыграть представителя Чемпионшипа.

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма на товарищеский матч, заняв привычное для себя место на фланге полузащиты. "Молотобойцы" в спарринге не переиграли Престон.

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Вест Хэм быстро вышел вперед усилиями Марко Арнаутовича, но к середине первого тайма команда Мануэля Пеллегрини выглядела не очень убедительно. Андрей Ярмоленко редко встречался с мячом и не имел возможности себя проявить.

Украинец изменил впечатление от своей игры непосредственно перед перерывом, приняв активное участие в голевой комбинации. Андрей на правом фланге получил передачу от другого новичка лондонцев Фредерикса, благодаря финтам вошел в штрафную площадь и отдал на 11-метровую отметку Арнаутовичу – форвард оформил дубль.

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На 65 минуте Ярмоленко уступил место на поле Натану Холланду, а матч завершился ничьей 2:2. Болельщики Вест Хэма, несмотря на мировую, остались довольны игрой украинца и его взаимодействием с партнером по бровке Фредериксом.