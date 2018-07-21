Жена Ярмоленко очаровала английские СМИ: "Фаны Вест Хэма будут ослеплены ее красотой"

Жена Андрея Ярмоленко Инна стала героиней британской прессы, которая не пропустила мимо внимания красоту украинки.

Таблоид The Sun посвятил красивой украинке целый материал, продемонстрировав, в частности, ее роскошные фото в бикини.

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"Знакомимся с Инной, потрясающей мисс нового туза лондонского Вест Хэма", – говорится в заголовке статьи популярного издания о жене Ярмоленко.

Хотя Ярмоленко уже поразил фанов Вест Хэма своими навыками, они будут еще больше ослеплены, когда увидят его вторую половинку. Инна регулярно делится гламурными и сексуальными фото. Видимо, она проводит много времени со своим мужем в тренажерном зале, – пишет издание.

Однако The Sun делает акцент не только на красоте Инны Ярмоленко, но и отмечает, что украинка является очень образованной и социально активной. "Каждый год она организовует благотворительное мероприятие в США, продвигая восточноевропейскую культуру за рубежом".

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Очевидно, что жена капитана сборной Украины без колебаний приняла новый вызов своего мужа. По крайней мере, это можно понять из недавнего фото пары в Инстаграм: "За тобой хоть на край света".

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