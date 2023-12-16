"Мне сказали, что из-за экономического положения клуба, наверное, не удастся усилить состав. Я не могу сказать, что будет дальше, потому что рынок гибкий и может произойти разное.

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Больше ничего не знаю, боссы мне не говорили, будет ли кто-то продан или нет. Если поступит предложение по игроку, который мало играет, они мне скажут. По состоянию на сегодня я должен смириться с тем, что из-за финансовой ситуации в клубе новых игроков не будет", – цитирует Бараху официальный сайт "летучих мышей".

Напомним, за Валенсию на правах аренды из Брюгге (до 30 июня 2024 года) выступает украинский нападающий Роман Яремчук. Ранее СМИ сообщали, что "оранжевые" хотят разорвать соглашение с бельгийцами и вернуть нашего земляка. Однако, финансовые трудности могут изменить планы боссов Валенсии.

К слову, Яремчук провел за испанскую команду 12 матчей, в которых забил 1 гол. Уже сегодня, 16 декабря, у Романа будет шанс улучшить свою статистику – "летучие мыши" в рамках 17-го тура Ла Лиги принимают Барселону. Начало встречи в 22:00.

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