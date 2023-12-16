"Мені сказали, що через економічне становище клубу, напевно, не вдасться підсилити склад. Я не можу сказати, що буде далі, тому що ринок гнучкий і може статися різне.

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Більше нічого не знаю, боси мені не говорили, чи буде хтось проданий, чи ні. Якщо надійде пропозиція щодо гравця, який мало грає, вони мені скажуть. Станом на сьогодні я повинен змиритися з тим, що через фінансову ситуацію в клубі нових гравців не буде", – цитує Бараху офіційний сайт "кажанів".

Нагадаємо, за Валенсію на правах оренди з Брюгге (до 30 червня 2024 року) виступає український нападник Роман Яремчук. Раніше ЗМІ повідомляли, що "помаранчеві" хочуть розірвати угоду з бельгійцями і повернути нашого земляка. Однак, фінансові труднощі можуть змінити плани босів Валенсії.

До слова, Яремчук провів за іспанську команду 12 матчів, в яких забив 1 гол. Вже сьогодні, 16 грудня, Роман матиме шанс покращити свою статистику – "кажани" в рамках 17-го туру Ла Ліги прийматимуть Барселону. Початок зустрічі о 22:00.

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