"Такое бывает в футболе. Понятно, что уже определили, кто не останется с нами на второй сезон. Такие игры являются очень информативными. Сейчас основной вопрос – комплектация. В УПЛ нужен другой уровень, другой уровень футболистов. Костяк останется, но нужно серьезное усиление.

Карпаты подписали игрока СК Днепр-1 – трансфер ознаменовал войну агентов

А насчет игры... После первых 30 минут проблем не видел, а потом вратарь заснул, защитники что-то непонятное начали играть – будто даже не на тренировке. Вот результат. На ровном месте ошибки, теряем мяч. Хорошая информация для нас.

А соперник молодец, почувствовал, когда мы были, как говорят, в нокдауне. И будет последний матч против Ингульца за золото, мы имеем очко в запасе", – поделился Маркевич на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Карпаты выигрывала у Левого берега 3:0 на протяжении встречи, но умудрились сыграть вничью 3:3, которая оставляет открытым вопрос чемпиона Первой лиги.

Карпаты упустили победу над Левым берегом после 3:0, Ингулец разбил Эпицентр – чемпионство отложили на последний тур