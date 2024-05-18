Стефано Пиоли продолжил практику предоставления игровой практики тем, кто меньше играл в течение сезона. Это неудивительно, ведь у Милана не осталось турнирных задач – со второго места он уже никуда не переместится. В то же время для Торино последние туры очень важны, потому что еще есть шанс пробиться в еврокубки.

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Исходя из этой логики, и развивался сценарий матча. Хозяева позволили "россонери" контролировать мяч, но не дали создать ничего острого. За весь первый тайм у Милана не было ни одного удара в створ. Торино не был намного лучше в атаке, просто проваливались защитники соперника.

Оба гола влетели в ворота Марко Спортьелло после фланговых подач. В первом эпизоде Чау просто наслаждался тем, как Сапата забивает свой 13-й в сезоне. Позже пример с одноклубника взяли Калюлю и Томори. Милану и так нужно было что-то менять, а на старте второго тайма ситуация стала еще сложнее. Невероятный гол из-за пределов штрафной забил Родригес. Это первый гол за Торино бывшего игрока "россонери".

Сразу гости создали немного остроты. Пулишич пробил в стойку ворот, а затем заработал пенальти. Бить пошел Беннасер, исполнив все безупречно. Пиоли пытался что-то изменить, выпустив лидеров. Леау даже создал момент, но Милинкович-Савич в воротах не спал.

Неутешительная традиция Милана продолжилась. За последние десять лет он лишь раз побеждал Торино в гостях, у "быков" за этот период четыре победы. После сегодняшней подопечные Ивана Юрича поднялись на девятое место в турнирной таблице Серии А, опередив Наполи.