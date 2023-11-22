Роман Яремчук близок к тому, чтобы продолжить свои скитания по европейским чемпионатам.

Украинский форвард Роман Яремчук может продолжить карьеру в Серии А, информирует Quotidiano Sportivo.

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Как сообщалось ранее, Валенсия рассматривает возможность разорвать аренду украинца уже в январе (соглашение действует до 30 июня 2024 года без права выкупа) – нападающий до сих пор не отметился ни одним результативным действием в 8 матчах "летучих мышей".

Брюгге, которому принадлежит украинец, уже ищет пути дальнейшего трудоустройства игрока. Одним из претендентов на Яремчука называют Болонью, которая ищет конкурента для Джошуа Зиркзее. Сейчас на этой позиции выступает Сидни ван Хойдонк, однако его не устраивает количество игрового времени и он хочет покинуть клуб (на него претендует Селтик).

Если пазл сложится – то Яремчук станет главной целью Болоньи. Если же украинец останется в Валенсии, то итальянцы переключатся на нынешнего партнера Романа в испанском клубе Уго Дуро. Также в шорт-листе Болоньи фигурируют Шимон Влодарчик (Штурм), Рафаэль Мир (Севилья), Майрон Боаду (Монако) и Луис Муриель (Аталанта).

Напомним, контракт Яремчука с Брюгге действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

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