Наставник "кулес" разозлил руководство клуба своими заявлениями. Президент Жоан Лапорта решил уволить Хави после завершения сезона.

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Как информирует Mundo Deportivo, если Барселона решит уволить тренера и его штаб в одностороннем порядке, то придется заплатить компенсацию в размере 20 миллионов евро. Эта сумма называется внушительной с точки зрения финансового положения клуба.

Если специалист все-таки решит уйти сам (в январе он заявлял об этом, но позже передумал), то компенсации не будет, или она будет значительно меньше, чем в случае увольнения по решению клуба.

Отмечается также, что встреча Хави с президентом клуба Жоаном Лапортой должна состояться на следующей неделе.

Действующее соглашение испанского специалиста с Барселоной действует до 2025 года.

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