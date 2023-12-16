Защитник Эвертона Виталий Миколенко стал вторым лучшим крайним защитником АПЛ 2023/24 по версии WhoScored.

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Статистический портал анализировал игру только тех защитников, которые провели в текущем сезоне от десяти поединков и более.

Наш соотечественник занял в этом рейтинге второе место (7,16 балла), уступив представителю Ньюкасла Кирану Триппьеру и Педро Порро из Тоттенхэма, которые разделили между собой первое место (оба по 7,21 балла).

Топ-5 лучших крайних защитников АПЛ выглядит следующим образом:

1. Киран Триппьер (Ньюкасл) / Педро Порро (Тоттенхэм) – 7,21

2. Виталий Миколенко (Эвертон) – 7,17

3. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – 7,16

4. Антони Робинсон (Фулхэм) – 6,99

5. Диогу Далот (Манчестер Юнайтед) – 6,94

Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел за Эвертон 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает украинца в 25 млн евро.

"Ириски" после 16-ти туров идут в турнирной таблице АПЛ семнадцатыми, имея в своем активе 13 очков.

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