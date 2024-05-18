Лидер Реала отклонил два больших предложения – Модрич четко определился с будущим
Полузащитник Реала Лука Модрич уведомил руководство клуба о своем решении.
Соглашение 38-летнего хорвата истекает в июне 2024 года. Реал хочет оставить Луку Модрича в команде несмотря на то, что Карло Анчелотти больше отдает предпочтение молодым игрокам.
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Как сообщает Фабрицио Романо, полузащитник уведомил руководство "сливочных", что планирует остаться в команде и заключить новый контракт.
Подчеркивается, что зарплата не имеет решающего значения. Хорватский футболист уже отклонил два крупных предложения от других клубов и ждет, как будут развиваться взаимоотношения с Реалом.
В текущем сезоне 38-летний игрок принял участие в 30 матчах Ла Лиги. В активе Модрича два гола и шесть результативных передач.
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