Соглашение 38-летнего хорвата истекает в июне 2024 года. Реал хочет оставить Луку Модрича в команде несмотря на то, что Карло Анчелотти больше отдает предпочтение молодым игрокам.

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Как сообщает Фабрицио Романо, полузащитник уведомил руководство "сливочных", что планирует остаться в команде и заключить новый контракт.

Подчеркивается, что зарплата не имеет решающего значения. Хорватский футболист уже отклонил два крупных предложения от других клубов и ждет, как будут развиваться взаимоотношения с Реалом.

В текущем сезоне 38-летний игрок принял участие в 30 матчах Ла Лиги. В активе Модрича два гола и шесть результативных передач.

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