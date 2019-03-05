toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ

"Я счастлив", – российский комментатор отреагировал на невызов Ракицкого в сборную Украины

14:01 213 Читати українською
"Я счастлив", – российский комментатор отреагировал на невызов Ракицкого в сборную Украины
Ярослав Ракицький / ФК Зеніт

Известный российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие защитника Зенита Ярослава Ракицкого в заявке сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020.

"Невызов Ракицкого в сборную? Ну, что нам беспокоиться за суверенное государство Украина? У нас суверенное государство Россия. Поэтому это личное дело Украины.

Саленко: Время пройдет, многое изменится – Ракицкий снова будет в сборной Украины

Главное, что Зенит не отказывается от Ракицкого, и я счастлив, что его никуда не вызывают – так он травму не получит", – сказал Орлов в комментарии Sport24.

Вчера Шевченко объявил список футболистов, вызванных в национальную команду на поединки отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга. Защитник Ярослав Ракицкий оказался вне заявки сборной Украины.

Какой нападающий сборной Украины лучше всех реализует моменты – неожиданные лидеры сезона 2018/19

Теги
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Украинцы за рубежом Геннадий Орлов Зенит Зенит Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
40
мин
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук