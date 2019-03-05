"Я счастлив", – российский комментатор отреагировал на невызов Ракицкого в сборную Украины

Известный российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие защитника Зенита Ярослава Ракицкого в заявке сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020.

"Невызов Ракицкого в сборную? Ну, что нам беспокоиться за суверенное государство Украина? У нас суверенное государство Россия. Поэтому это личное дело Украины.

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Главное, что Зенит не отказывается от Ракицкого, и я счастлив, что его никуда не вызывают – так он травму не получит", – сказал Орлов в комментарии Sport24.

Вчера Шевченко объявил список футболистов, вызванных в национальную команду на поединки отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга. Защитник Ярослав Ракицкий оказался вне заявки сборной Украины.

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