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"Я щасливий", – російський коментатор відреагував на невиклик Ракицького у збірну України

13:59 1118 Читать на русском
"Я щасливий", – російський коментатор відреагував на невиклик Ракицького у збірну України
Ярослав Ракицький / ФК Зеніт

Відомий російський коментатор Геннадій Орлов прокоментував відсутність захисника Зеніта Ярослава Ракицького у заявці збірної України на матчі відбору до Євро-2020.

"Невиклик Ракицького в збірну? Ну, що нам турбуватися за суверенну державу Україна? У нас суверенна держава Росія. Тому це особиста справа України.

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Головне, що Зеніт не відмовляється від Ракицького, і я щасливий, що його нікуди не викликають – так він травму не отримає", – сказав Орлов в коментарі Sport24.

Вчора Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до табору національної команди на поєдинки відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу. Захисник Ярослав Ракицький опинився поза заявкою збірної України.

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Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Українці за кордоном Геннадій Орлов Зеніт Зеніт Збірна України
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