Саленко: Время пройдет, многое изменится – Ракицкий снова будет в сборной Украины

Экс-форвард Динамо и Зенита Олег Саленко прокомментировал отсутствие защитника питерцев Ярослава Ракицкого в списке игроков, которых вызвали в сборную Украины на матчи отбора к Евро-2020.
"Невызов Ракицкого в сборную Украины – решение не только Шевченко, но и федерации футбола. Это политическое решение, ему сказали, что Ярослава не должно быть. Время пройдет, многое изменится – и он снова будет в сборной.
ФФУ опубликовала календарь матчей сборной Украины в 2019 году
Ракицкому все равно пока надо закрепиться в Зените, сыграться с партнерами. Сборная сборной, но надо, чтобы питерский клуб поднимался.
Отсутствие Ярослава, пожалуй, является потерей для сборной, но даже в Шахтере находится замена. Теперь есть парочка молодых игроков, на которых я хочу сам посмотреть. Пусть они сыграют – дальше будет видно", – передает слова Саленко российское издание Чемпионат.
Напомним, что вчера Шевченко объявил список футболистов, вызванных в национальную команду на поединки отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга. Защитник Ярослав Ракицкий оказался вне заявки сборной Украины.
Какой нападающий сборной Украины лучше всех реализует моменты – неожиданные лидеры сезона 2018/19