"У меня нет никаких мыслей, извините. Я видел заголовки, но не знаю, что произошло. Дайте мне еще несколько дней, чтобы попытаться понять, что произошло.

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Я не знаю, что будет с Челси. Неудобная ситуация для игроков и Томаса Тухеля. Мне жаль их, потому что они просто выполняют свою работу. Мы лицо клуба, выступаем от его имени каждые несколько дней. Вы должны понимать, что есть вещи, которых мы не знаем, и у нас нет часовых лекций, чтобы обсуждать все это.

Я предпочитаю подождать, если у меня нет компетентного мнения по какому-то вопросу. Не хочу сказать что-то неудобное для своего или другого клуба", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

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