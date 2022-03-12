Футболисты Челси чувствуют, что клуб на огромной скорости идет к пропасти.

Отдельные игроки "синих" изучают пути одностороннего разрыва контракта, сообщает The Telegraph.

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Челси вместе с Абрамовичем оказался под жесткими санкциями Великобритании. Лондонцам запретили продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами. Существует риск длительной задержки зарплат, поэтому игроки консультируются с юристами по поводу дальнейших действий в кризисной ситуации.

Напомним, сейчас Челси идет третьим в турнирной таблице АПЛ и почти гарантировал себе выход в 1/4 финала ЛЧ.

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