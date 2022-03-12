Футболісти Челсі відчувають, що клуб на величезній швидкості прямує до прірви.

Окремі гравці "синіх" вивчають шляхи одностороннього розриву контракту, повідомляє The Telegraph.

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Челсі разом з Абрамовичем опинився під жорсткими санкціями Великобританії. Лондонцям заборонили продавати квитки, атрибутику, отримувати гроші від спонсорів, підписувати нових гравців чи продовжувати співпрацю з футболістами. Існує ризик тривалої затримки зарплат, тому гравці консультуються з юристами щодо подальших дій у кризовій ситуації.

Нагадаємо, зараз Челсі йде третім у турнірній таблиці АПЛ і майже гарантував собі вихід до 1/4 фіналу ЛЧ.

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