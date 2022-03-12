"У мене немає жодних думок, вибачте. Я бачив заголовки, але не знаю, що сталося. Дайте мені ще кілька днів, щоб спробувати зрозуміти, що саме сталося.

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Я не знаю, що буде з Челсі. Незручна ситуація для гравців та Томаса Тухеля. Мені шкода їх, тому що вони просто виконують свою роботу. Ми обличчя клубу, виступаємо від його імені кожні кілька днів. Ви повинні розуміти, що є речі, яких ми не знаємо, і ми не маємо годинних лекцій, щоб обговорювати все це.

Я волію почекати, якщо не маю компетентної думки щодо якогось питання. Не хочу сказати щось незручне для свого або іншого клубу", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

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