Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА

Звезда Барселоны Лионель Месси победил в голосовании за лучшего игрока года на церемонии FIFA The Best-2019.

Аргентинец опередил Криштиану Роналду (Ювентус) и Вирджила ван Дейка (Ливерпуль), который ранее завоевал титул лучшего игрока Лиги чемпионов 2018/19.

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Месси вместе с Барселоной победил в чемпионате Испании и получил "Золотую бутсу". Всего в активе 32-летнего нападающего 54 гола и 20 ассистов за сборную и клуб в сезоне 2018/19. Начало текущей кампании Месси пропустил из-за травмы, которая стала одной из главных причин провала Барселоны на старте.

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Напомним, прошлогодним победителем в номинации "Лучший игрок" стал хавбек Реала и сборной Хорватии Лука Модрич.