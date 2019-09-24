FIFA The Best-2019 – за кого голосовали Шевченко и Пятов как представители Украины

Стало известно, за кого проголосовали Андрей Шевченко, Андрей Пятов и Артем Франков от украинской делегации при выборе лучшего игрока и тренера года FIFA The Best-2019.
Шевченко и Пятов представляли Украину на голосовании FIFA The Best-2019 в статусе тренера и капитана "желто-синих". Журналист Артем Франков выбирал лучшего игрока 2019 от имени украинских СМИ, информирует официальный сайт ФИФА.
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Результаты голосования получились такими:
Шевченко: Мохамед Салах, Криштиану Роналду, Лионель Месси.
Пятов: Вирджил ван Дейк, Фрэнки де Йонг, Мохамед Салах.
Франков: Вирджил ван Дейк, Эден Азар, Мохамед Салах.
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А вот в голосовании за лучшего тренера 2019 украинская делегация единодушно выбрала Юргена Клоппа:
Шевченко: Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Фернанду Сантуш.
Пятов: Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Эрик тен Хаг.
Франков: Юрген Клопп, Эрик тен Хаг, Маурисио Почеттино.
Отметим, что в итоге награду FIFA The Best-2019 получил Лионель Месси. Второе и третье места заняли Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду соответственно.