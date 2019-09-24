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FIFA The Best-2019 – за кого голосовали Шевченко и Пятов как представители Украины

10:09 338 Читати українською
FIFA The Best-2019 – за кого голосовали Шевченко и Пятов как представители Украины
Андрей Шевченко / УАФ

Стало известно, за кого проголосовали Андрей Шевченко, Андрей Пятов и Артем Франков от украинской делегации при выборе лучшего игрока и тренера года FIFA The Best-2019.

Шевченко и Пятов представляли Украину на голосовании FIFA The Best-2019 в статусе тренера и капитана "желто-синих". Журналист Артем Франков выбирал лучшего игрока 2019 от имени украинских СМИ, информирует официальный сайт ФИФА.

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Результаты голосования получились такими:

Шевченко: Мохамед Салах, Криштиану Роналду, Лионель Месси.

Пятов: Вирджил ван Дейк, Фрэнки де Йонг, Мохамед Салах.

Франков: Вирджил ван Дейк, Эден Азар, Мохамед Салах.

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А вот в голосовании за лучшего тренера 2019 украинская делегация единодушно выбрала Юргена Клоппа:

Шевченко: Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Фернанду Сантуш.

Пятов: Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Эрик тен Хаг.

Франков: Юрген Клопп, Эрик тен Хаг, Маурисио Почеттино.

Отметим, что в итоге награду FIFA The Best-2019 получил Лионель Месси. Второе и третье места заняли Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду соответственно.

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ФИФА Андрей Шевченко Андрей Шевченко Артем Франков Игрок года ФИФА Мир Андрей Пятов Андрей Пятов Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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