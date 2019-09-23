FIFA The Best-2019: названа символическая сборная года

ФИФА объявила команду года The Best-2019. Большинство игроков представляют мадридский Реал.

В Милане прошла церемония вручения наград FIFA The Best-2019. Кроме, собственно, персональных наград, ФИФА также назвала символическую сборную года, информирует официальный сайт Организации.

Клопп – лучший тренер 2019 года по версии ФИФА

Сразу четверо игроков (Рамос, Марсело, Модрич и Азар) представляют Реал, который провалил сезон 2018/19 и не выиграл ни одного титула. Барселона, Ювентус и Ливерпуль делегировали по два игрока, а Килиан Мбаппе представляет ПСЖ.

Интересно, что Marca назвала команду года еще за несколько часов до ее официального объявления.

Алиссон – лучший голкипер 2019 года по версии ФИФА

FIFA The Best-2019 – символическая сборная года:

Алиссон – Рамос, Де Лигт, ван Дейк, Марсело – Модрич, де Йонг, Азар – Мбаппе, Роналду, Месси