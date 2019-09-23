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FIFA The Best-2019: названа символическая сборная года

23 сентября 22:54 327 Читати українською
FIFA The Best-2019: названа символическая сборная года
Символическая сборная 2019 по версии ФИФА

ФИФА объявила команду года The Best-2019. Большинство игроков представляют мадридский Реал.

В Милане прошла церемония вручения наград FIFA The Best-2019. Кроме, собственно, персональных наград, ФИФА также назвала символическую сборную года, информирует официальный сайт Организации.

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Сразу четверо игроков (Рамос, Марсело, Модрич и Азар) представляют Реал, который провалил сезон 2018/19 и не выиграл ни одного титула. Барселона, Ювентус и Ливерпуль делегировали по два игрока, а Килиан Мбаппе представляет ПСЖ.

Интересно, что Marca назвала команду года еще за несколько часов до ее официального объявления.

Алиссон – лучший голкипер 2019 года по версии ФИФА

FIFA The Best-2019 – символическая сборная года:

Алиссон – Рамос, Де Лигт, ван Дейк, Марсело – Модрич, де Йонг, Азар – Мбаппе, Роналду, Месси

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