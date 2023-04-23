"У Степаненко бенефис: и забил, и привез. Куда ты фолишь, у тебя полкоманды в защите. Необязательный фол. Как всегда, с моментами беда.

"Был скандальный момент": Цыганык – о главном плюсе игры Динамо с Шахтером и перспективах Шовковского-тренера

Ощущение было, кто больше ошибется и у кого будет больше брака. Что Динамо, что Шахтер – лидеры так не должны играть. Шахтер вообще непонятно во что играл пешком.

И судья ошибся, и Шахтер желтых нахватался. И вроде бы игроки у "горняков" техничнее... В общем, впечатление не очень от этой игры.

Еще и эти комментаторы: один орет, второй учит. Я думал, Цыганык на поле выбежит вместо Луческу и сядет на скамейку запасных. Ну столько подсказок: и что надо делать, и куда бежать. Событий не было, зато крика столько", – сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Напомним, Степаненко мощным ударом вывел Шахтер вперед в начале матча, а в конце встречи привез штрафной, который мастерски реализовал Андриевский.

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