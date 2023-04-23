"Была фантастическая игра. Если говорить о самом поединке, то это матч упущенных возможностей. Обе команды потеряли очки, сыграв в пользу конкурентов. Было много моментов, мне было интересно комментировать. Динамо после пропущенного гола не сникло. Было много борьбы, много стыков, нервный матч Такие матчи, как я люблю.

Динамо – Шахтер: экс-арбитр ФИФА прокомментировал скандальный эпизод с неназначенным пенальти

Был скандальный момент. Считаю, что нужно было назначить пенальти. Арбитр даже не посмотрел повтор. Опытный Ярослав Ракицкий сознательно, по-моему, сыграл рукой. Арбитр пенальти не поставил.

Я доволен тем, как прошел вчерашний поединок. Увидел многие яркие моменты от молодых футболистов. Главное, что есть перспектива у украинского футбола. Это самое главное. И я доволен, что будет горячий конец чемпионата.

Мирча Луческу заявил, что берет больничный. Уже 25 числа у него будет операция, а затем реабилитация. Если все будет хорошо, он летом будет готовить команду к новому сезону.

Может ли Шовковский стать главным тренером Динамо, если проявит себя в период отсутствия Луческу? Я думаю, что может. Такие случаи не раз были, если в тебя поверит команда. У Шовковского страшный авторитет. Еще будучи футболистом, он не раз раздавал футболистам наставления. Главное, что его слушают. Его любят болельщики. Это тот старт, на котором можно строить. Дальше все зависит от него", – заявил Цыганык в эфире Сніданок з 1+1.

После ничьей в Киеве Шахтер сохранил первое место в УПЛ. Динамо занимает 4-е место.

Динамо – Шахтер: Киев спасает неочевидный герой, судейство интереснее игры, дикие привозы, замена Мудрику и Цыганкову