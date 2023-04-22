Киевляне стремились выиграть первый домашний поединок против дончан за 6 сезонов УПЛ. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Удивительный факт, но при Луческу Киев до сих пор ни разу не обыгрывал "горняков" на своем поле в рамках Премьер-лиги. Лишь чудо помешало бы Шахтеру не стать чемпионами Украины. А вот киевляне продолжают борьбу за медали, стараясь не отпустить и СК Днепр-1, и Зарю. В первом круге благодаря результативным действиям Мудрика победила команда Йовичевича (3:1), но было очень интересно посмотреть на оба клуба без главных лидеров атаки (Цыганков тогда отдал ассист).

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ (видео)

Кроме серии угловых киевлян, в начале встречи ничего интересного не происходило. И тут Степаненко первым же ударом на 12 минуте открывает счет. Тарас пробивал метров с 35 прямо по центру – очень неудачно сложился Нещерет, абсолютно вратарский гол. Киев очень трусливо действовал в стартовой трети первого тайма, полностью отдав контроль и встречая лишь ближе к центру поля и уже на своей половине. Шахтер пытается атаковать через диагонали. Прежде всего ищут Матвиенко и Судакова на левом фланге. Георгий даже своего рода голевой пас отдал, правда там сместился направо.

Обмен шедеврами в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:1

Невероятная скукотища на поле. Настолько все размеренно и сонно, что оператор секунд 20 показывает Игоря Суркиса, который возводит глаза к небу. Полумомент создает лишь Андриевский подачей слева, Бенито не дотянулся на дальней штанге. Был еще эпизод со странным судейством и эмоциями Луческу. Степаненко врезал Буяльскому под опорную ногу, но для судьи это не фол. Тымчик очень правильно открывался в штрафную, Сидорчуку предоставили кучу времени, чтобы отдать разрезной пас, но очень уж превысил капитан Динамо силу передачи. Бенито на скорости прошел Джурасека. Нигерийца уже перехватывал другой "горняк", однако хорватский хавбек решил сделать все для первой желтой.

Бенито классно обыграл соперника справа и отдал в штрафную Тымчику. Правый защитник мягко подал на левую штангу, а там Волошин зря решил пробить головой – и сам не зацепился, и Вивчаренко испортил потенциально идеальный момент. Бондаренко в центре поля нечаянно разбил нос Сидорчуку, который грубо скосил Артема. Первая кровь, долго латали капитана хозяев. VAR проверил, причин для красной не увидел. Судаков и Бондаренко слева довели снаряд до Матвиенко, чью подачу не очень удачно замыкал Конопля, набегая на границу вратарской. Бенито в очередной раз на шаг впереди – подсадил на желтую еще и Ракицкого. Снова жестко действует Степаненко.

Киевляне насыщают своими игроками штрафную площадь, но дальше вместо подачи или прострела идет... отход назад. Спорный эпизод под занавес тайма. Связочка Дячука (пас с продвижением) и Бенито проходит не впервые. Правый вингер стреляет на 44 минуте, Ракицкий вроде и прижимает руку, но одновременно выставляет её вместе с корпусом в направлении удара. VAR вновь молчит, но вопрос и к Волошину, обязанному получше играть на добивании в подобных эпизодах.

Вторая половина стартует несколькими проходами левого вингера хозяев. Назар Волошин сначала отдал чужому, а затем пострадал из-за жесткого подката Бондаря. Судаков приложился издали, рядом со штангой. Бондаренко грубо подкатился под Ваната в центре. Это уже третья желтая для Шахтера. Первые замены делает Йовичевич. Джурасека и Ракицкого на 61 минуте поменяли Назарина и Михайличенко. Последний быстренько создает момент для Судакова – Сирота блокирует удар метров с 13. Дячук едва не привез небрежным пасом на своей половине. Повезло, что Гочолейшвили плохо обработал пас в штрафной после передачи Судакова.

Бондарь также неудачно выбивает вперед. Тымчик мгновенно забрасывает в штрафную, где Ваната подводит прием. Куча брака от обеих команд, которые играют в темпе 50-летних ветеранов. Минут 10 ждали Царенко, Рамирес и Гармаш возможности появиться на поле. Буяльский, Ванат и Волошин присели на скамейку запасных. Швед впервые за 41 день выходит, меняя Гочолейшвили. Также Сикан вместо Траоре. Царенко заставил Степаненко сфолить и подарить опасный стандарт. Андриевский эффектным ударом от перекладины сравнял, Трубин даже не пошевелился.

Сидорчук также привозит – на своей половине, Назарина проходит нескольких оппонентов и с рикошетом от Сироты едва не попадает. Бенито получает по ногам и от Михайличенко, и лупит сам на желтую. Прекрасный момент создал нигериец и во втором тайме, но Ванату сегодня не хватало резкости. Нещерет рискованно вышел за пределы штрафной, спасая после обрезки Царенко. А ведь Сикан сразу же забрасывал на Судакова, голкипер Динамо прочитал эпизод идеально. Данило после подачи стандарта головой пробивал, мимо ворот. Бондарь не прошил Нещерета последним верховым ударом. Шахтер набирает 53 очка и сохраняет комфортное лидерство. У Динамо 41 балл и 5 пунктов отставания от зоны Лиги чемпионов.

Виталий Романов мог быть главным героем столь мрачной встречи, если бы у футболистов обеих команд нашлась жизненная энергия хотя бы на споры с арбитражем. Тот же Бондаренко остался без желтой за разбитый нос Сидорчука. В то же время на 55 минуте Артем свое предупреждение таки нашел, вновь сыграв слишком грубо. А так 77-летний Мирча Луческу и тот показал больший кураж и эмоции в, пожалуй, прощальном для себя матче УПЛ 2022/23. Киев умело сушил и с первой до последней минуты будто был готовым подписать мировую, чтобы быстренько разойтись по домам. Едва ли не единственным, кто выбивался из инертной серости, был Бенито.

Именно нигериец взял на себя нелегкую ношу динамовского креатива после продажи Цыганкова. Неплохо взаимодействовал с Тымчиком, который также относительно качественно подключался в финальную треть и раздавал пасы из глубины. Луческу слишком перестраховался, выбрав Вивчаренко вместо Дубинчака. Ведь травма Зубкова и неготовность Шведа заставляла Йовичевича выпускать на правом фланге двух крайних защитников. Тогда как сам Владислав является одним из лидеров украинского сезона по количеству созданной угрозы через пас, превосходя даже того же Судакова.

Возможно, стоило перенять опыт своего визави и вообще выпустить на кризисной позиции левого вингера обоих своих фулбеков, действующих на том краю. Ведь ни Волошин, ни Гармаш там пока что совсем не впечатляют. На Кабаева же, похоже, вообще махнули рукой. Динамо снова и снова отказывается выжимать максимум возможностей Буяльского. За 4 официальных матча без Цыганкова Виталий принес результат и привычное качество лишь против СК Днепр-1. Один фланг вообще изображает какой-то свой футбол, другой слишком привязан к импровизации Бенито – индивидуалиста, который совсем не похож на Виктора.

Шахтер на контрасте ярче всего проявлял себя слева. После ухода Мудрика и травмы Крыськива туда отрядили Судакова, который на пару с Бондаренко и пытался компенсировать потерю Михаила. Получалось неплохо на фоне нынешнего депрессивного соперника, тем более на том фланге свой акцент должен был бы делать Матвиенко, неплохой в продвижении. Однако по качеству показанного футбола показанное обеими командами больше соответствовало требованиям чемпионата Украины U-19, а не серьезного турнира взрослых команд. Пешеходный темп (и это при температуре 16 градусов), брак под малейшими попытками давления (Андриевский показал лишь свой натренированный удар, но не пас), привозы с обеих сторон (киевляне, надо признать, дарили сопернику побольше) и практически полное отсутствие интересных комбинаций.

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