Звезда Барселоны едва не подрался с братом Хави: "В следующем матче ты не играешь"
Концовка сезона 2023/24 складывается для Барселоны крайне нервно.
Неприятный инцидент произошел 29 апреля в матче 33-го тура Ла Лиги против Валенсии, сообщает AS со ссылкой на Jijantes.
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При счете 2:2 Хави решил заменить Рафинью, активно жестикулируя в сторону бразильца. Вингер Барселоны решил, что из него делают козла отпущения, и очень недовольно покидал поле. На бровке Рафинья выкрикнул несколько грубых слов в сторону Оскара Эрнандеса – помощника и брата Хави. Главный тренер быстро укротил подопечного: "Успокойся, в следующем матче ты не играешь".
Встречу с Жироной Рафинья действительно начал в запасе, вышел на поле, но не помог избежать поражения 2:4. Эта неудача Барсы сделала Реал чемпионом. "Кулес" завершают сезон без единого трофея, но все же решили сохранять Хави.
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