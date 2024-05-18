Неприятный инцидент произошел 29 апреля в матче 33-го тура Ла Лиги против Валенсии, сообщает AS со ссылкой на Jijantes.

"Кто это говорит?": Хави взорвался после вопросов о его будущем в Барселоне

При счете 2:2 Хави решил заменить Рафинью, активно жестикулируя в сторону бразильца. Вингер Барселоны решил, что из него делают козла отпущения, и очень недовольно покидал поле. На бровке Рафинья выкрикнул несколько грубых слов в сторону Оскара Эрнандеса – помощника и брата Хави. Главный тренер быстро укротил подопечного: "Успокойся, в следующем матче ты не играешь".

Встречу с Жироной Рафинья действительно начал в запасе, вышел на поле, но не помог избежать поражения 2:4. Эта неудача Барсы сделала Реал чемпионом. "Кулес" завершают сезон без единого трофея, но все же решили сохранять Хави.

| On getting subbed out against Valencia, Raphinha insulted Xavi’s brother and assistant Oscar Hernández and then Xavi told him: “Calm down, you won’t play against Girona now". [@gerardromero] pic.twitter.com/KBL8G1f0a3 — Barça Insider (@theBarcaInsider) May 18, 2024

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