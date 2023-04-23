"Романов не испортил игру, но и не провел ее образцово. Были спорные моменты, о которых можно говорить. Например, в первом тайме Степаненко в спину толкает Буяльского – Виталий получил микротравму. Арбитр этот эпизод пропустил. Затем на линии ворот Бондарь срезал Волошина (Назар получил по ногам), а судья дает удар от ворот. На результат игры это не повлияло, но ошибки были.

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Можно дискутировать относительно руки Ракицкого. Четкого кадра, куда попал мяч, мы не увидели. Верхней границей руки считается линия, проходящая под нижней границей подмышки и вверх, к плечу. Ниже подмышки – игра рукой. Возможно, мяч попал именно на эту линию, но очевидной картинки нам не показали.

Не знаю, почему так плохо сработали, дав только два ракурса: один – перекрытый футболистом, другой – такой, по которому нельзя наверняка говорить, увеличила ли рука объем тела или нет. Ракицкий хотел сыграть плечом в мяч, при этом, избежав игры рукой. Трансляторы подвели, на VARе тоже, наверное, четкого решения не было", – сказал Ступар в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, в конце первого тайма после удара Бенито мяч попал в руку Ракицкому и динамовцы требовали пенальти. Арбитр выслушал подсказку VAR, но смотреть повтор не пошел, дав указание продолжать игру.

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