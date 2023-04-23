"У Степаненка бенефіс: і забив, і привіз. Куди ти фолиш, у тебе півкоманди у захисті. Необов'язковий фол. Як завжди, з моментами біда.

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Відчуття було, хто більше помилиться і хто матиме більше браку. Що Динамо, що Шахтар – лідери так не мають грати. Шахтар взагалі незрозуміло у що грав пішки.

І суддя помилився, і Шахтар жовтих нахапавсяв. І начебто гравці у "гірників" технічніші... Загалом враження не дуже від цієї гри.

Ще й ці коментатори: один репетує, другий вчить. Я думав, Циганик на поле вибіжить замість Луческу і сяде на лаву запасних. Ну стільки підказок: і що треба робити, і куди тікати. Подій не було, натомість крику стільки", – сказав Леоненко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Степаненко потужним ударом вивів Шахтар вперед на початку матчу, а наприкінці зустрічі привіз штрафний, який майстерно реалізував Андрієвський.

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