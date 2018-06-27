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Исландия – Хорватия: Бадель – игрок матча

26 июня 23:21 33 Читати українською
Исландия – Хорватия: Бадель – игрок матча
Милан Бадель празднует гол / Фото: ФИФА

Хавбек Милан Бадель стал лучшим игроком матча 3 тура группового этапа чемпионата мира Исландия – Хорватия.

Сборная Хорватии победила Исландию в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Исландия – Хорватия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Игроком матча стал автор первого гола в игре Милан Бадель, сообщает официальный сайт ФИФА.

Благодаря победе Хорватия заняла первое место в группе D и сыграет в 1/8 мундиаля против Дании.

ЧМ-2018: Хорватия победила Исландию, которая не вышла из группы

ЧМ 20183 тур

Исландия - Хорватия: Вторник 26 июня 2018

Исландия
Матч окончен
1 : 2
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Исландия - Хорватия Хорватия Хорватия Милан Бадель Милан Бадель
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