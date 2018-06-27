ЧС-2018 Хорватія – Ісландія: класна гра "вікінгів" від сильних сторін, перевірка резерву хорватів та казковіть ісландців

Матч третього туру групи D між збірними Ісландії та Хорватії завершився важкою перемогою хорватів.

Хорватія вже вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 та виставила напіврезервний склад, в якому місце знайшлося захиснику Динамо Київ Йосипу Піварічу та резервному голкіперу збірної Ловре Калінічу. Ісландії ж потрібна була лише перемога.

Ісландія – Хорватія: відео голів

Матч розпочався повільно і без особливих моментів. Обидві команди залишились вірними своєму стилю, хоча хорвати здивували жорсткістю своєї гри. Так, вже на 12-й хвилині П'яца розбив ніс Б'ярнассону, нокаутувавши його на кілька хвилин. Хорвати намагалися грати комбінаційно, ісландці ж реалізовували свою перевагу в габаритах та постійно користувалися закиданнями, прострілами та стандартами. Під кінець матчу вони почали працювати: на 29-й хвилині Магнуссон з району 11-метрової позначки пробив головою в сантиметрах від стійки, а через хвилину Сігурдссон потужно пробив зі штрафного – Калініч взяв цей удар.

Ісландія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Найгостріші моменти у першому таймі на останніх хвилинах створили ісландці. На 41-й хвилині вони провели позиційну атаку, яку завершив ударом метрів з 24-х у нижній правий кут Фіннбогасон – Калініч не дістався до м'яча, однак той пролетів повз штангу у лічених сантиметрах. На 45+2 хвилині Гуннарсон потужно пробив з кута штрафного у дев'ятку, однак Калініч у карколомному стрибку парирував цей удар.

Другий тайм почався дуже активно. Обидві команди почали йти в атаку, створивши супермоменти. На 52-й хвилині Бадель пробив з дистанції, і Хальдаорссон перевів м'яч у поперечину, однак вже через хвилину, після кутового, все той же Бадель потужно пробив з меж штрафного – прямо в дев'ятку! 1:0! Ісландці тут же відповіли: на 55-й Інгассон пробив головою під поперечину, однак Калініч витягнув цей удар. Через хвилину все той же Інгассон пробив головою – тепер вже точно в поперечину! Стало зрозуміло, що на полі буде триллер.

Ісландія – Хорватія: Бадель – гравець матчу

Тим не менш, 60-ті хвилини пройшли у позиційній боротьбі. Здавалося, хорвати перевели матч у потрібне для себе русло, однак на 70-х хвилинах ісландці знову активізувалися: на 73-й Фіннбогассон втік від захисту по правому флангу та зробив гостру передачу на вільного Б'ярнарсона, але той не зміг нормально влучити по м'ячу! Через дві хвилини тиск "вікінгів" дав результат: Ловрен рукою перервав подачу в штрафний і арбітр поставив пенальті. Сігурдссон його впевнено реалізував.

Останні 15 хвилин пройшли у гойдалках та нервах, але більш гострими були хорвати. На 85-й міг забити прямим ударом зі штрафного Перішич, а на 90-й хвилині йому це вдалося: він втік у атаку по лівому флангу та пробив у дальню дев'ятку. Це був кінець для Ісландії.

Таким чином, Хорватія виграла групу D, набравши 9 очок. Аргентина у паралельній грі виграла у Нігерії та зайняла другу сходинку, Нігерія залишилась третьою, а ісландці зайняли останню позицію.

Ісландія зіграла від сильних сторін – і майже перемогла

Хеймір Хадльгрімссон на головний матч року нічого нового вигадувати не став, зігравши у те, в чому ісландцям немає рівних. Даний стиль цілком можна охарактеризувати поняттям "ісландський футбол" – максимум боротьби, подач у штрафний та уваги при стандартах. Довгий час це здавалося банальним та неефективним, однак мало-помалу, крок за кроком, але ісландцям вдалося поставити хорватів перед фактом: "вікінги" їх переграють.

Перший же гострий момент, когли Магнуссон замкнув головою над поперечкою, прийшов після типового ісландського вкидання ауту ледь не в ворота, а другий (схожий і знову за участі Магнуссона) – після кутового. На 40-й Фіннбогассон на межі фолу обікрав захисника та пробив у кут з дистанції. Удари в поперечину приходили після аутів та кутових, а гол – після жосткого відбору та передачі в центр штрафного. Словом, все, чим могли загрожувати ісландці - жорсткістю, боротьбою, аутами, дальніми ударами – було використано. І все це працювало.

Ісландія – Хорватія: післяматчева прес-конференція Хейміра Хадльгрімссона

Навіть нічия по такому футболу була б не дуже справедливою, адже ісландці цілком награли на впевнену перемогу. Дві поперечини, витягнутий Калінічем з дев'ятки м'яч, заблоковані удари в пусті ворота – моменти такої якості і в такій кількості хорватам і не снилися. "Вікінгам" десь не вистачило фарту, десь майстерності – але можливостей для перемоги у них було вдосталь.

Хорватія: корисна ротація та підтвердження класу

Златко Даліч у матчі, який для його команди нічого не вирішував, цілком розумно вирішив провести ротацію складу. На поле вийшли резервісти Піваріч, Калініч, Бадель, П'яца, в той час як Ракітіч, Ловрен, Врсалько, Віда, Манджукіч та інші зірки отримали шанс відпочити перед 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Пізніше декому з них довелося підніматися у гру, але все одно склад Хорватії мав вигляд далекий від основного. Хоча, як сказати: мало яка збірна може вважати вихід Ковачіча та Баделя проявом ротації.

Хорватія відверто не заслужила не перемогу. Її гравці часто помилялися в обороні, повністю провалилися на флангах та були досить інертними в атаці – однак все одно виграли за рахунок трьох гострих моментів на старті та кінці другого тайму, які призвели до голів. Це – вияв топ-класу у виконанні далеко не топ-складу при далеко не топ-грі. Ісландцям можна поспівчувати: в їх заявці немає гравців, які єдиний свій момент у матчі перетворюють на гол.

Ісландія – Хорватія: післяматчева прес-конференція Златко Даліча

Златко Далічу цей матч приніс велику користь. По-перше, Хорватія виграла групу. По-друге, переважна більшість основних гравців збірної змогла відпочити. І найголовніше: Даліч перевірив найближчий резерв, впевнившись, що у нього, можливо, не дві основи, але півтори – точно. По ряду футболістів будуть зроблені висновки: такі, як П'яца, більше не матимуть шансу залишити збірну в меншості на 12-й хвилині, а такі, як Калініч і Бадель, показали, що є надійними помічниками. Така перевірка перед 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 коштує набагато дорожче, ніж три очки.

Ісландія залишилась казковою

Ісландія вилетіла з турніру, однак ментально її футболісти все одно залишись непереможними. В своєму останньому матчі вони програли, однак зберегли вірність собі та своєму стилю – і ледь не перемогли.

Ісландців багато критикували за антифутбол, але порівняйте цю команду з багатомільйонним (якщо не мільярдним) Манчестер Юнайтед та спитайте себе: під який футбол хочеться заснути швидше? А чи зможете Ви заснути, коли згадаєте, що частина основних гравців Ісландії є пожежниками або рибаками, а тренер підробляється дантистом? І чи зможете Ви назвати антифутбольною команду, яка зробила 17 пострілів по воротах суперзіркової Хорватії, пробивши у площину втричі більше за суперника?

Ісландія – це останній острівок того далекого народного футболу, в який грають такі ж, як і ми, прості робочі люди. Ця команда грала жорстко, грубо, закрито, однак залишилась вірною собі, в черговий раз ледь не поставивши сучасний грошовий футбол на коліна. Дякуємо за чергову казку, Ісландія!

ЧС-2018, група D, 3-й тур

Ісландія – Хорватія – 1:2

Голи: Сігурдссон, 76 (пен) – Бадель, 53, Перішич, 90