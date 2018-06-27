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Исландия – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Хеймира Хадльгримссона

00:29 26 Читати українською
Исландия – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Хеймира Хадльгримссона
Хеймир Хадльгримссон / фото из соцсетей

Наставник сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал поражение от Хорватии в матче 3 тура ЧМ-2018, которое не позволила его подопечным выйти из группы.

"Хотел бы поздравить Хорватию с победой. Хорваты сыграли великолепно на всей дистанции, не только сегодня, желаем им успеха. Такое качество игры может далеко их привести.

Горжусь тем, как показали себя ребята – характером, настойчивостью, техникой. Мы были немного шокированы пропущенным голом, но не сдались. Не думаю, что в нашей батарейке есть еще много энергии. Горжусь всей командой, тренерским штабом, футбольной ассоциацией.

Исландия – Хорватия – 1:2 – видео голов и обзор матча

У меня лучшая работа в мире: меня окружают замечательные люди, мы хорошо работаем с болельщиками, у нас честный диалог со СМИ. Эта команда шла по правильному пути, заслужила такого в последние два года. Очень сложно прощаться с командой, не менее сложно – с моими коллегами. Нам нужно отдохнуть, переварить то, что произошло. Но еще мы возьмем домой немало гордости.

Мы показали, что заслуженно приехали сюда и можем играть против лучших. Сегодня нам не очень повезло. Жизнь, такой футбол. Это прекрасная игра", – цитирует Хадльгримссона Championat.

ЧМ-2018: Хорватия победила Исландию, которая не вышла из группы

ЧМ 20183 тур

Исландия - Хорватия: Вторник 26 июня 2018

Исландия
Матч окончен
1 : 2
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Хеймир Хадльгримссон Хеймир Хадльгримссон Исландия - Хорватия Исландия Исландия
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