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Исландия – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Златко Далича

00:02 27 Читати українською
Исландия – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Златко Далича
Златко Далич / Фото: соцсети

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями от матча против Исландии.

"Сегодня мы сделали то, что планировали – получили три очка. Справедливо ли это? Это футбол. Исландцы показали качества, важные для футбола – дисциплину, характер, у них была четкая цель. У них замечательный стиль, против которого сложно играть – длинные передачи , стандарты. Важно отметить соперника, но прежде всего важна наша работа.

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Сегодня победили, но наша работа была несовершенной. В некоторых моментах мы не были хорошим механизмом, где-то не дожимали. Некоторые игроки не справлялись с темпом, но не буду говорить о ком-то индивидуально. Мы хорошо сыграли, победили, и это то, что важно.

Теперь нам нужно сфокусироваться на Дании. Это момент истины для нас. А потом готовиться поэтапно. Мы дали сыграть почти весь состав, все заслуживали сыграть за сборную на чемпионате мира. Дания похожа на Исландию – тоже дисциплинированная команда с характером, боевым духом, сильными игроками, как Кристиан Эриксен. У нас будет 2-3 дня на подготовку", – цитирует Далича Чемпионат.

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ЧМ 20183 тур

Исландия - Хорватия: Вторник 26 июня 2018

Исландия
Матч окончен
1 : 2
Хорватия
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ЧМ 2018 Исландия - Хорватия Хорватия Хорватия Златко Далич Златко Далич
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