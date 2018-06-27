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Исландия – Хорватия – 1:2 – видео голов и обзор матча

26 июня 22:49 1292 Читати українською
Исландия – Хорватия – 1:2 – видео голов и обзор матча
Исландия – Хорватия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Хорватии в матче 3-го тура чемпионата мира-2018 в группе D победила Исландию и набрала 9 очков. Вашему вниманию видео забитых мячей матча Исландия– Хорватия.

В матче 3 тура ЧМ-2018 встречались Хорватия и Исландия. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хорватов.

На 53-й минуте поединка счет классным ударом открыл хавбек хорватов Милан Бадель.

ЧМ-2018: Хорватия победила Исландию, которая не вышла из группы

Напомним, Хорватия уже обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира еще после 2 тура..

Гол Милана Баделя:

На 76-й минуте счет в матче сравнял Гильфи Сигурдссон, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Деяна Ловрена.

На 90-й минуте хорваты сумели забить победный гол. После ошибки исландцев в защите и быстрой контратаки отличился Иван Перишич.

Гол Перишича:

Видеообзор матча:

ЧМ 20183 тур

Исландия - Хорватия: Вторник 26 июня 2018

Исландия
Матч окончен
1 : 2
Хорватия
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